Reggio Calabria, folla di fedeli per la processione della Madonna: dall’Eremo al Duomo | FOTO

Questa mattina, come da tradizione, Reggio Calabria ha vissuto uno dei momenti più intensi e sentiti della propria devozione religiosa: la processione della Madonna della Consolazione. Il sacro quadro è stato portato dall’Eremo al Duomo, accolto da una folla immensa di fedeli che hanno accompagnato con preghiere, canti e commozione il percorso della Madonna, simbolo di unità e speranza per l’intera comunità reggina.

Una tradizione che si rinnova ogni anno

L’appuntamento, come da consuetudine, si è svolto di sabato, giornata che apre ufficialmente i festeggiamenti mariani. Il corteo è partito nelle prime ore della mattinata dall’Eremo della Consolazione, luogo caro ai reggini, per dirigersi verso il Duomo, dove l’effigie rimarrà per diversi mesi. Migliaia di persone hanno seguito il percorso, manifestando ancora una volta l’attaccamento profondo alla propria patrona.

Fede, emozione e comunità

Le strade del centro si sono riempite di fedeli, famiglie, anziani e giovani, tutti uniti dal desiderio di rendere omaggio alla Madonna. La processione, scandita dal ritmo delle preghiere e dall’emozione dei canti, ha rappresentato un momento di spiritualità ma anche di identità collettiva, capace di coinvolgere l’intera città. Molti hanno vissuto l’evento come occasione di raccoglimento personale e di rinnovata speranza.

Il quadro resterà al Duomo

Come avviene ogni anno, l’effigie rimarrà custodita nella Cattedrale per alcuni mesi, permettendo ai fedeli di recarsi in preghiera e partecipare alle celebrazioni liturgiche che seguiranno. Si tratta di un periodo molto sentito, che scandisce il calendario religioso reggino e che rappresenta uno dei momenti più alti della devozione mariana in Calabria.