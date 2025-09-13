Anche la Madonna si piega alla sofferenza di Reggio: durante la processione un segnale drammatico

Un episodio senza precedenti ha segnato la processione della Madonna della Consolazione, Santa Patrona della città, che oggi ha attraversato come ogni anno le vie di Reggio Calabria fino all’ingresso in Duomo. Un rito antico, custodito con fede e devozione, che si tramanda da secoli, ma che in questa edizione si è trasformato in un simbolo amaro della sofferenza e del declino della città. Al momento più delicato, quando i portatori hanno compiuto la manovra per ruotare la Vara e permettere l’ingresso del Quadro in Cattedrale, la struttura si è improvvisamente inclinata da un lato.

Una scena che ha fatto trattenere il fiato ai presenti: la Madonna si è piegata pericolosamente, costringendo i portatori a fermarsi e a riprendere con difficoltà il cammino. Alla fine, l’ingresso è avvenuto con la Vara visibilmente inclinata, tra paura e incredulità, e dopo un’insolita e imprevista pausa durante la corsa finale (vedi video a corredo dell’articolo).

Nulla di grave è accaduto, non ci sono stati feriti né conseguenze concrete. Ma il gesto, imprevisto e mai accaduto prima in una tradizione secolare, è apparso come un segnale simbolico, un’immagine potente: anche la Madonna sembra soffrire con la città, piegata sotto il peso di un momento storico drammatico.

Una città mai così degradata e abbandonata

Il gesto ha toccato profondamente la comunità perché arriva in un periodo mai così difficile per Reggio Calabria. Strade dissestate con voragini aperte, quartieri senz’acqua per giorni, sporcizia diffusa e un senso di abbandono che travolge la vita quotidiana. Una città smarrita, impoverita, che da oltre dieci anni fatica a rialzarsi in un declino senza fine, con un crollo demografico e una crescente povertà.

Negli ultimi mesi, i segnali di questo declino sono stati molteplici. La vergogna internazionale per la mancanza d’acqua negli spogliatoi durante l’“Operazione Nostalgia” al Granillo, davanti a campioni di livello mondiale; i fischi clamorosi e insulsi a Gianni Infantino, presidente FIFA, che hanno macchiato un evento di festa; i furti di auto ai tifosi nel parcheggio di Botteghelle. Episodi che hanno consegnato al mondo un’immagine imbarazzante della città.

A ciò si aggiunge la politica frammentata, con un’amministrazione comunale percepita come distante e in fuga verso altri incarichi, in vista delle elezioni regionali di ottobre.

Lo sport come specchio del declino

Lo sport, storicamente orgoglio cittadino, oggi riflette il medesimo degrado. La Viola costretta a emigrare in un’altra regione perché il glorioso Palapentimele è abbandonato e inagibile. La Reggina, ridotta a giocare in Serie D dopo i drammi societari, che ha appena subito una sconfitta umiliante contro il Castrumfavara. Segnali di un declino che non risparmia nessun settore della vita cittadina, dall’amministrazione alla cultura sportiva, dalla gestione del quotidiano fino ai simboli più sacri.

Un’immagine che resterà

Quell’inclinazione improvvisa della Vara, quell’ingresso storto al Duomo, resterà impressa come una fotografia amara. Non solo un incidente, ma un segno che accompagna la fede di un popolo intero: anche la Madonna sembra piegarsi di fronte alla sofferenza di Reggio, una città che non è mai apparsa così povera, degradata, abbandonata e depressa. Un segnale che suona come un monito: è tempo di risvegliarsi, perché il rischio è che anche i simboli più sacri, che per secoli hanno retto con forza, oggi si inclinino sotto il peso del declino.