Reggio Calabria, evento con il ministro Calderone sui temi del lavoro e delle politiche attive | INFO e DETTAGLI

Come anticipato da StrettoWeb nei giorni scorsi, Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sarà presente mercoledì 24 settembre alle ore 16 all’hotel Excelsior a Reggio Calabria per partecipare all’evento “La Calabria è Lavoro”, organizzato dal Coordinamento Città Metropolitana e Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia. L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per affrontare i temi del lavoro nella Regione e fare il punto sull’operato del Governo Meloni in materia di politiche attive, misure di sostegno e sviluppo occupazionale.

Dopo i saluti iniziali del Partito da Ersilia Cedro, Coordinatrice Città Metropolitana, Bruno Squillaci, Coordinatore Provinciale e Demetrio Marino, Capogruppo nel Consiglio Comunale di Reggio Calabria, seguiranno gli interventi del Parlamentare Europeo, Denis Nesci, del dirigente regionale Fratelli d’Italia e Assessore Regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese. All’incontro parteciperanno i candidati di Fratelli d’Italia del collegio Sud. L’evento si concluderà con l’intervento del Ministro Calderone, che esporrà le politiche del Governo in materia di lavoro e sviluppo economico. Modererà l’incontro Beniamino Scarfone.