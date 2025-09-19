Il Ministro Calderone a Reggio Calabria, sarà protagonista di un importante convegno sui temi del lavoro

Il prossimo mercoledì, 24 settembre, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sarà a Reggio Calabria. Il rappresentante del governo Meloni sarà protagonista di in un importante convegno sui temi del lavoro, a testimonianza dell’attenzione dell’esecutivo per il territorio della città metropolitana ed il particolare legame, anche affettivo, del ministro con Reggio.

Calderone è dal 2022 ministro del lavoro e dal 2005 al 2022 è stata presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.