Reggio Calabria, “cosa significano le Circoscrizioni”: Cannizzaro spiega le novità previste | VIDEO

Reggio Calabria: in un video pubblicato sui social, Cannizzaro spiega "cosa significano le Circoscrizioni per noi, che ci abbiamo creduto sempre"

Reggio Calabria, ritorno delle Circoscrizioni: il video pubblicato da Francesco Cannizzaro

Nei giorni scorsi, nel corso di un punto stampa, l’Onorevole Francesco Cannizzaro ha annunciato il ritorno delle Circoscrizioni a Reggio Calabria, ufficializzando la votazione per le stesse nei gorni in cui si voterà per le elezioni comunali. La decisione è anche possibile grazie a uno dei suoi emendamenti, che destina una parte di risorse per la ricreazione di questi spazi e servizi che la città ha perso da diversi anni. Oggi, Reggio Calabria risulta essere l’unica Città Metropolitana in Italia senza circoscrizioni.

In un video pubblicato sui social, Cannizzaro spiega proprio “cosa significano le Circoscrizioni per noi, che ci abbiamo creduto sempre, senza desistere mai. Reggio, il futuro va costruito oggi!” ha scritto il Deputato. In alto il video.

Ultimi approfondimenti di Attualità