Reggio Calabria, continua la strage di alberi in via San Giuseppe: oggi nuovo crollo, due anni fa la morte dell’avv. Pellicanò, adesso monta la rabbia | FOTO

Ancora un crollo di un albero causato dall’incuria in via San Giuseppe a Reggio Calabria. Nella tarda mattinata di oggi un albero di grandi dimensioni è caduto improvvisamente sulla carreggiata, nella stessa zona in cui alcuni anni fa si verificò una tragedia: un uomo perse la vita mentre passeggiava con i propri cani, travolto dal cedimento di un altro albero. Fortunatamente, in questa occasione non si registrano vittime né feriti, ma la paura e l’indignazione tra i residenti sono fortissime. Sul posto sono intervenuti immediatamente Vigili del Fuoco e Polizia Locale, che hanno disposto la chiusura temporanea della strada per consentire la messa in sicurezza dell’area e il taglio dell’albero.

Verde pubblico senza manutenzione

Il nuovo episodio riaccende i riflettori sulla gestione del verde pubblico a Reggio Calabria, da tempo al centro delle critiche dei cittadini. Gli alberi lungo via San Giuseppe sono di dimensioni imponenti ma, secondo residenti e passanti, non ricevono alcuna manutenzione né potature regolari.

“È un punto pericolosissimo – racconta un abitante della zona – qui ci sono alberi altissimi e mai curati. Dopo la tragedia di qualche anno fa ci aspettavamo interventi seri, ma non è cambiato nulla. Oggi è andata bene, ma la prossima volta potrebbe non essere così”.

Strada chiusa, disagi alla viabilità

La caduta dell’albero ha reso necessaria la chiusura totale della strada, con conseguenti disagi alla viabilità locale. Le operazioni di rimozione sono ancora in corso e la riapertura al traffico verrà decisa solo una volta terminata la messa in sicurezza dell’intera area.

Un rischio costante

Il nuovo crollo evidenzia una situazione di rischio costante per chi percorre via San Giuseppe. La mancata manutenzione degli alberi non è solo un problema estetico, ma una vera emergenza di sicurezza pubblica. I cittadini chiedono interventi immediati e programmati, affinché episodi simili non si ripetano più.