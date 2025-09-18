Ponte Sullo Stretto, il Vice Sindaco Mondello: “opera complessa, la città vivrà del disagio”

Si è svolto oggi a Palazzo Zanca a Messina, un punto stampa con l’A.D della Società Stretto di Messina SpA, Pietro Ciucci dove ha presenziato anche il Vice Sindaco di Messina, Salvatore Mondello. I due hanno avuto un colloquio privato prima che Ciucci rilasciasse delle interviste alla stampa. A conclusione degli interventi in cui l’A.D della Società dello Stretto di Messina è stato protagonista, non sono mancate alcune domande anche nei confronti di Mondello, che ha parlato di come la realizzazione dell’opera influirà notevolmente sul traffico cittadino:

“Rimane inalterato lo schema prestabilito. Si partirà dalle opere anticipate e compensative per poi passare a quelle esecutive che riguardano la realizzazzione dell’opera in sè. Si tratta di un’opera complessa, sottovalutarla sarebbe da incoscienti.” ha ammesso Mondello – “C’è tanto da valutare, c’è tanto su cui bisognerà lavorare e la città vivrà del disagio, è normale quando si realizzano opere simili. Faremo tutto il necessario affinché i cittadini non vivano grossi disagi” conclude.