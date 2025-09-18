Ponte Sullo Stretto, Ciucci a Messina: “vi svelo l’inizio dei lavori” | FOTO e VIDEO

Si è svolto oggi a Palazzo Zanca a Messina, un punto stampa con l’A.D della Società Stretto di Messina SpA, Pietro Ciucci. Tra le varie tematiche affrontate, è stata centrale quella relativa alla realizzazione del Ponte Sullo Stretto, su cui Ciucci ha illustrato minuziosamente tutte le varie fasi, indicando i mesi d’avvio dei lavori: “Le prime opere, quelle anticipate e compensative, partiranno subito dopo l’efficacia dei contratti, quindi dopo che diventerà efficace la delibera del CIPES. Le prime opere a realizzarsi, alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile e il Ministro Salvini, saranno legate alla questione idrica e alla viabilità. Ci sono già i primi tecnici a lavoro che stanno individuando esattamente lo stato di queste progettazioni per essere rapidi nella partenza. Se entro ottobre avremo la registrazione alla Corte dei Conti, tra ottobre inizio novembre partiranno i primi lavori” ha detto.

Ciucci: “il Ponte Sullo Stretto sarà un’opera enorme e straordinaria”

Passando alla fase esecutiva dell’opera, Ciucci ha aggiunto che sarà suddivisa in tre fasi: “La progettazione esecutiva dell’opera è diversa, sarà graduale e progressiva, sarà divisa in tre fasi. La prima fase richiede 5 mesi di progettazione e quindi quei lavori previsti in questa prima fase potranno partire nella primavera del prossimo anno”.

“L’ultima progettazione che riguarda le torri e tutta la parte dell’attraversamento fanno parte della terza fase, per questa attività sono previsti 12 mesi di lavoro, i cantieri delle torri partiranno non prima della fine del prossimo anno. Si tratta di un’opera enorme e straordinaria e può partire solo con gradualità” ha concluso.