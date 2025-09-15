Ponte sullo Stretto, aree interne e reddito di dignità, Tridico a Reggio Calabria: “ecco le nostre priorità” | INTERVISTA

Dopo l’annullamento degli eventi in provincia di Reggio Calabria di Giuseppe Conte, Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della regione per il centrosinistra unito, ha continuato il suo tour di campagna elettorale in regione. In serata, con circa un’ora di ritardo, l’ex presidente Inps, si è recato al villaggio Scirubetta: “puntiamo a sostenere le imprese, soprattutto quelle piccole, e creare dei poli dell’artigianato”, evidenzia Tridico.

“Ponte sullo Stretto non prioritario”

“Le aree interne sono trascurate, mancano i collegamenti ed i servizi. Il Ponte sullo Stretto? Non è prioritario. Puntiamo sull’Alta Velocità, la strada statale 106 ed i collegamenti tra est ed ovest della regione. Dico ad Occhiuto di smetterla con la propaganda“, rimarca Tridico.

Reddito di dignità e legalità

“Il reddito di dignità? Assolutamente sì ma va legato a politiche attive e di inclusione e progetti di cultura. Legalità? In generale, per tutte le opere pubbliche, faremo un patto per la legalità con procure e forze dell’ordine come già facciamo in altri posti dove governiamo noi“, conclude Tridico.