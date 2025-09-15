Regionali Calabria: annullati gli appuntamenti di Giuseppe Conte a Reggio e provincia

Annullati gli impegni elettorali previsti per oggi a Reggio Calabria e provincia per il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a sostegno del candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. L’ex premier sarà assente “per un imprevisto”. Conte era atteso oggi a Galatro, all’ospedale di Locri ed in serata per una passeggiata, con Tridico, sul lungomare della città dello Stretto. Al momento, confermati gli appuntamenti di domani nel vibonese.

Intanto anche ieri è stata annullata la conferenza stampa di presentazione dei candidati M5S della circoscrizione Sud, per “sopraggiunti problemi tecnici”.