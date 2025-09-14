Palermo, Inzaghi euforico: “non vincevamo in trasferta alla prima da 50 anni. Vittoria dedicata ai tifosi, il provvedimento di ieri…”

“Sono molto contento, abbiamo fatto una grande gara di lotta. Abbiamo avuto tante occasioni davanti alla porta, ma la squadra è stata straordinaria per la sua voglia di lottare. Era da cinquant’anni che non vincevamo alla prima trasferta e così da oggi cominciamo a scrivere un altro capitolo di storia di questo club”. Così mister Inzaghi commenta in conferenza stampa la vittoria del Palermo in casa del Sudtirol.

“Per il Sudtirol si è trattato della prima sconfitta interna del 2025 e questo la dice lunga sulla forza della mia squadra. Vincere qui non è stato facile, c’è stata battaglia su ogni pallone. A chi dedichiamo la vittoria? Ai tifosi che oggi non sono potuti entrare allo stadio per via del provvedimento di ieri. Credo che questo sia stato un male per lo sport, perché lo sport e soprattutto il calcio ha bisogno dei suoi tifosi”.