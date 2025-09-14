E segna sempre Pohjanpalo! Il vichingo a scuola da Inzaghi, due palloni e due gol: così il Palermo sbanca Bolzano

Il Sudtirol non aveva mai perso in casa nel 2025. Fabrizio Castori, in 25 partite, da quando è a Bolzano, ha perso solo cinque volte, sei considerando anche la Coppa Italia (ma a Como). Poi però c’è Pippo Inzaghi, c’è il Palermo di Pippo Inzaghi, e tutto sfuma. Record, soprattutto. Record che invece mette a segno l’ex campione del Milan: “il Palermo è dal 1977 che non vince la prima in trasferta, vogliamo cominciare a fare qualche record” aveva detto alla vigilia. Detto, fatto. I rosanero vincono al “Druso” per 0-2. Protagonista? Joel Pohjanpalo. Prestazione di cinismo e sofferenza, per la squadra siciliana, che però ora vola a 7 punti dopo tre gare.
La partita
Pronti, via, calcio d’inizio, gol. Chi? Sempre lui? Pohjanpalo. Un minuto di gioco, corner, spizzata e il vichingo la mette dentro. Il Palermo è già avanti, ed è un bene. Com’è noto, le squadre di Castori fanno giocare male gli avversari. Andare in vantaggio, dunque, permette agli uomini di Inzaghi di gestire. E infatti il primo tempo non è bellissimo, ambo i lati, ma ai rosanero può star bene così. Il Sudtirol contiene bene e prova a rendersi pericoloso, il Palermo si difende con ordine e organizzazione. Al netto del gol, poche altre chance nitide. E il primo tempo si conclude così.
Un po’ soffre, il Palermo, ma le squadre di Inzaghi sanno farlo. Sanno farlo, nei momenti più complessi, e poi colpire. Ed è quello che succede nella ripresa, con i cambi che aiutano Superpippo. Squadra corta e compatta, col baricentro basso, Pojhanpalo scambia con Palumbo e quest’ultimo scappa via – fresco – con velocità, con un dribbling e con un tunnel; poi serve il finlandese, che se la aggiusta e mette all’angolino col sinistro. Secondo tocco in area dell’attaccante e secondo gol della partita. Devastante. Già di suo (53 reti in due anni e mezzo di Serie B). Poi, se c’è un allenatore come Inzaghi, che con un tocco ne segnava spesso due…
Tanti meriti, dello 0-2, vanno a Palumbo, che fa una giocata deliziosa e fa capire – una volta di più – quanto il tecnico possa pescare anche dalla panchina per sbrogliare gare complesse. Come quella di oggi, d’altronde. Perché il Sudtirol era avversario ostico, rognoso, in tipico stile Castori. Non per Inzaghi, che dopo tre gare è già in vetta, seppur in compagnia. E il segnale è chiaro: cambia squadre, cambia panchine, cambia città, ma lui è sempre lì, a guardare tutti dall’alto.
