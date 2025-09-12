Palermo è già casa, i dolci scatti della famiglia Inzaghi nella quotidianità siciliana: da Superpippo ad Angela Robusti fino ai piccoli (che intanto crescono)

“Come siete diventati grandi amori miei”. Eh sì. Perché, difatti, li abbiamo visti crescere. Il piccolo Edo già dava calci a un pallone a Reggio Calabria, al “Granillo”, sotto la Sud, dopo le partite della Reggina. Ora è già più grande. E il pallone lo calcia con molta più forza. Con un papà come Pippo Inzaghi, d’altronde, è molto più semplice: chissà quanti consigli può dargli. E poi c’è Emilia, la secondogenita, nata proprio durante l’avventura dell’allenatore alla Reggina. Era marzo 2023. Ora sono tutti riuniti, anzi lo sono sempre stati. A Palermo, capoluogo siciliano, la famiglia vive la consueta (e semplice) quotidianità, così come siamo stati abituati a vederla.

E quindi c’è Superpippo che – prima che allenatore e grande campione – è “Superpapà”. Gioca coi suoi figli all’interno delle mura di casa, così come si può vedere dalla fotogallery resa pubblica dalla moglie, Angela Robusti. Che scrive appunto: “Come siete diventati grandi amori miei”. Perché il tempo vola, ma la famiglia Inzaghi riesce a catturare ogni bel momento con dolcezza e semplicità. In giro per l’Italia.