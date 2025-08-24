Inzaghi Junior, la storia si ripete: il piccolo Edo segna anche al “Barbera”. E la Curva esplode | VIDEO

StrettoWeb

In principio fu Reggio Calabria, ma poi anche Pisa. E ora Palermo. Come il padre, anche il figlio comincia a segnare in diversi stadi d’Italia. Inzaghi Junior, Edoardo, ha fatto centro pure al “Barbera”, sotto la Curva, al termine del match tra i rosanero e la Reggiana di ieri, terminato 2-1. Era la prima ufficiale, la prima interna, la prima di campionato di Inzaghi, che aveva già “degustato” il “Barbera” nella splendida serata contro il Manchester City.

“Barbera” che ieri ha subito cominciato a saggiare il gioco di Inzaghi, l’approccio, l’atteggiamento, il coinvolgimento. Tutti fatti che alimentano l’entusiasmo, come dimostra uno stadio quasi pieno. E così, dopo la vittoria, solita “passerella”, ormai un piacere per le squadre che possono avere la fortuna di vedere Inzaghi in panchina. Il piccolo, intanto cresciuto rispetto a Reggio Calabria, si avvicina alla porta e poi fa gol, gonfiando la rete e ascoltando il boato della Curva, che intanto accompagnava l’azione. Di seguito il video.