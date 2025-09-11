PalaCalafiore ancora indisponibile: Viola costretta, vergognosamente, a cambiare regione per giocare

Il PalaCalafiore di Reggio Calabria è ancora disponibile. Dopo l’annullamento dell’amichevole contro Catanzaro, la Viola, questa volta, è costretta addirittura a cambiare Regione per poter disputare un normalissimo test match. Ed è una vergogna che il Comune di Reggio Calabria non possa consentire, alla squadra di basket più importante della propria città e fra le più importanti dell’intero Sud Italia, di disputare le amichevoli precampionato in casa, in un impianto che viene considerato un fiore all’occhiello della città, ma nel quale i lavori finiscono sempre, per un motivo o per un altro, per sforare i limiti previsti.

L’amichevole contro Ragusa si giocherà domani, 12 settembre, alle ore 18:00, presso il Palasport “Primo Nebiolo” di Messina. La beffa finale? Essendo una tribuna non agibile, i tifosi dovranno restare a casa. Come ammazzare uno sport che già fatica a migliorare il proprio seguito.

Il comunicato della Viola

“Redel Reggio Calabria a Messina domani 12 settembre. Il test amichevole con la Virtus Ragusa in programma domani al PalaCalafiore, si svolgerà al Palasport “Primo Nebiolo” di Messina alle ore 18,00. La tribuna dell’impianto non è agibile, per cui non sarà possibile l’ingresso ai tifosi delle due squadre. Vi aspettiamo lunedì 15/9 sul Lungomare Falcomatà alle ore 21:30 per la presentazione ufficiale della nostra squadra“.