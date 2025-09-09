Il PalaCalafiore non è pronto, salta Viola-Catanzaro. L’ennesima figuraccia e Falcomatà parla di “eventi mondiali”

“Ci spiace comunicare che per l’indisponibilità del PalaCalafiore e di altri impianti utili, l’amichevole vs la Basket Academy Catanzaro prevista per oggi pomeriggio è annullata. Ringraziamo gli amici di Catanzaro per la consueta disponibilità e comprensione“. Con questo messaggio social la Viola ha annunciato che l’amichevole precampionato prevista per la giornata odierna, da giocarsi contro Catanzaro, non si disputerà. Il motivo è nell’indisponibilità del PalaCalafiore, il principale impianto sportivo indoor della città, tempio della pallacanestro riconosciuto in tutta Italia.

La Viola si vede negata la possibilità di giocare una partita ampiamente programmata, dopo aver giocato due amichevoli fuori casa, per i lavori ancora in corso al palazzetto di Pentimele. Un disservizio che impedisce non solo ai reggini di giocare un’importante gara in vista dell’imminente inizio di stagione, ma che rovina anche i piani di Catanzaro (sportivamente con la stessa necessità) che stava programmando la trasferta.

L’ennesima figuraccia e Falcomatà pensa agli eventi Mondiali

L’ennesima figuraccia del Comune dopo quanto accaduto con il raduno di Operazione Nostalgia al termine del quale, negli spogliatoi, mancava l’acqua. Immaginate campioni del calibro di Totti e Baggio che girano la manopola e non succede nulla. Che vergogna.

Davanti a un episodio del genere, Falcomatà ha elogiato l’organizzazione di Reggio Calabria parlando di città pronta a “ospitare eventi di livello mondiale”. E poi non si riesce a organizzare correttamente un’amichevole fra due squadre di Serie B Interregionale, la quarta serie del basket, della stessa regione. Per i Mondiali ne deve passare acqua nelle docce… ops… sotto i ponti.