Pace? Hamas storce il naso: “piano Trump troppo vicino a Israele. Non accetteremo se…”

Nella serata italiana, dal bilaterale fra Trump e Netanyahu (con il Qatar in collegamento telefonico), è venuto fuori il piano di pace per Gaza. Venti punti che porterebbero alla fine immediata del conflitto se la proposta fosse accettata da ambo le parti. Israele ha, ovviamente, detto subito di sì. Hamas… non proprio. In serata, l’organizzazione terroristica che governa la Palestina, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto il piano di pace per Gaza presentato dal presidente americano Donald Trump.

Mahmoud Mardawi, esponente del movimento, ha spiegato ad “Al Jazeera” che il gruppo non è stato informato dell’iniziativa prima del suo annuncio ufficiale e che le disposizioni contenute nella proposta “sono vicine alla visione israeliana per porre fine alla guerra“.

Secondo Mardawi, “quanto accaduto è un tentativo di soffocare la spinta internazionale e il riconoscimento dello Stato palestinese. Non accetteremo alcuna proposta che non includa l’autodeterminazione del popolo palestinese“.