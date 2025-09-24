Operazione “Res Tauro”, il Pd: “il Comune di Gioia Tauro si costituisca parte civile nei processi di mafia”

La Federazione metropolitana del Pd Reggio Calabria e il Circolo Pd di Gioia Tauro esprimono gratitudine alla magistratura e alle forze dell’ordine per il duro colpo inferto alla cosca Piromalli con l’operazione Res Tauro. “Ora è indispensabile – affermano in una nota – che le istituzioni locali facciano la loro parte. Non bastano dichiarazioni di circostanza: il Comune di Gioia Tauro deve uscire dall’ambiguità, schierarsi con decisione e costituirsi parte civile nei processi di mafia. È un atto dovuto nei confronti dei cittadini onesti e degli imprenditori che hanno subito intimidazioni ed estorsioni. Solo così si può dimostrare con i fatti la volontà di stare dalla parte della legalità e del riscatto civile”.

Il Pd assicura il massimo impegno politico e istituzionale al fianco della comunità gioiese e di tutta la Piana: “la lotta alla ‘ndrangheta non è una battaglia della magistratura soltanto. È un dovere che riguarda ognuno di noi, a partire dalle istituzioni locali. Per questo continueremo a incalzare, a proporre e a sostenere ogni iniziativa che restituisca dignità e speranza a un territorio che merita di vivere libero dal ricatto mafioso”.