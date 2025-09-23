Reggio Calabria, storica operazione contro la ‘Ndrangheta: decapitata la cosca Piromalli, tutti i NOMI dei 26 arrestati

Maxi operazione all’alba contro la cosca Piromalli: 22 persone in carcere e 4 ai domiciliari, tra cui il boss Giuseppe “Pino” Piromalli detto Facciazza

È di 22 persone finite in carcere e 4 agli arresti domiciliari il bilancio dell’operazione scattata all’alba contro la storica e potente cosca Piromalli di Gioia Tauro. Tra gli arrestati spicca il nome del capo riconosciuto, Giuseppe “Pino” Piromalli, detto Facciazza, affiancato da numerosi uomini ritenuti figure di rilievo nell’organizzazione.

In carcere sono finiti:

  1. Giuseppe “Pino” Piromalli detto Facciazza
  2. Rosario Bruzzese
  3. Raoul Centenari
  4. Antonino Cipri
  5. Francesco Copelli
  6. Salvatore Copelli
  7. Rocco Delfino
  8. Giuseppe Ferraro
  9. Giovanni Furfaro
  10. Davide Macrì
  11. Rosario Mazzaferro
  12. Aurelio Messineo
  13. Gioacchino Piromalli (classe ’69) detto l’avvocato
  14. Domenico Giuseppe Riganò
  15. Cosimo Romagnosi
  16. Domenico Saverino
  17. Domenico Sibio
  18. Francesco Giuseppe Spizzica
  19. Michele Trimarchi
  20. Antonio Zito
  21. Giuseppe Zito
  22. Vincenzo Zito.

Arresti domiciliari

  1.  Francesco Adornato
  2. Nicola Callè
  3.  Antonio Piromalli (classe ’39) padre di Gioacchino e fratello di Giuseppe Piromalli
  4.  Michelangelo Timpani.

Gli indagati

In tutto sono 46 gli indagati dalla procura antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato l’operazione “Res-Tauro”, eseguita del Ros dei Carabinieri e del comando provinciale di Reggio Calabria.

