Reggio Calabria, storica operazione contro la ‘Ndrangheta: decapitata la cosca Piromalli, tutti i NOMI dei 26 arrestati

È di 22 persone finite in carcere e 4 agli arresti domiciliari il bilancio dell’operazione scattata all’alba contro la storica e potente cosca Piromalli di Gioia Tauro. Tra gli arrestati spicca il nome del capo riconosciuto, Giuseppe “Pino” Piromalli, detto Facciazza, affiancato da numerosi uomini ritenuti figure di rilievo nell’organizzazione.

In carcere sono finiti:

Giuseppe “Pino” Piromalli detto Facciazza Rosario Bruzzese Raoul Centenari Antonino Cipri Francesco Copelli Salvatore Copelli Rocco Delfino Giuseppe Ferraro Giovanni Furfaro Davide Macrì Rosario Mazzaferro Aurelio Messineo Gioacchino Piromalli (classe ’69) detto l’avvocato Domenico Giuseppe Riganò Cosimo Romagnosi Domenico Saverino Domenico Sibio Francesco Giuseppe Spizzica Michele Trimarchi Antonio Zito Giuseppe Zito Vincenzo Zito.

Arresti domiciliari

Francesco Adornato Nicola Callè Antonio Piromalli (classe ’39) padre di Gioacchino e fratello di Giuseppe Piromalli Michelangelo Timpani.

Gli indagati

In tutto sono 46 gli indagati dalla procura antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato l’operazione “Res-Tauro”, eseguita del Ros dei Carabinieri e del comando provinciale di Reggio Calabria.