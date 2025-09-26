Netanyahu all’Onu si rivolgerà ai gazawi: altoparlanti trasmetteranno il discorso alla popolazione di Gaza

Oggi è il giorno di Benjamin Netanyahu. Il suo è uno degli interventi più attesi fra tutti quelli dei politici provenienti da tutto il mondo che, in questi giorni, si stanno alternando all’Assemblea delle Nazioni Unite in corso a New York. Il motivo è anche banale da specificare, in quanto attore principale nella guerra in corso a Gaza. Il Primo Ministro di Israele si trova a dover parlare nel corso in una situazione complessa, con la pressione di diversi Stati che hanno riconosciuto la Palestina e altri, come l’Italia, che hanno criticato la misura della risposta che Israele sta utilizzando a Gaza.

La grande novità delle ultime ore, riportata da Amit Segal di Channel 12, è che per ordine dell’ufficio del Primo Ministro, il discorso di Netanyahu verrà diffuso a Gaza attraverso enormi altoparlanti. Netanyahu si rivolgerà direttamente ai gazawi, ai cittadini della Striscia.