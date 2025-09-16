Messina, un ponte tra generazioni: a Palazzo dei Leoni l’esperienza che unisce studenti e anziani

Mercoledì 17 settembre, alle ore 11:30, nella prestigiosa cornice del Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, verrà presentata l’Offerta Formativa dell’anno accademico 2025/26 della LUTE (Libera Università della Terza Età). Verranno, quindi, consegnati gli attestati di frequenza agli allievi dell’IIS Verona- Trento che durante lo scorso anno scolastico hanno partecipato ai PCTO “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” con il progetto: “L’età dell’oro Online 2.0” realizzato con un protocollo d’intesa tra l’IIS Verona – Trento e la LUTE.

Questa collaborazione ha prodotto una proficua esperienza di cooperazione tra gli studenti del terzo, quarto e quinto anno dell’IIS Verona Trento e i soci LUTE, che sono stati supportati e guidati durate le lezioni di informatica, con risultati straordinari dal punto di

vista didattico, riuscendo anche a superare il divario tra le generazioni e tessere legami tra vissuti passati e speranze future.

Interventi programmati:

Prof.ssa Graziella Catanzaro – presidente di LUTE Messina: Introduzione dell’iniziativa e coordinamento dei lavori:

, Dirigente scolastico IIT Verona-Trento; Dtt.ssa Liana Cannata, Assessore alle politiche sociali del Comune di Messina;

Concluderà i lavori- l’Avv. Anna Maria Tripodo, Dirigente della “Direzione cultura” della Città metropolitana di Messina che illustrerà “Il Palazzo della Provincia nella Messina ricostruita.”

