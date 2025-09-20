Messina, proseguono le ricerche dell’uomo scomparso a Santa Lucia del Mela | FOTO

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) è impegnato nelle ricerche di un uomo di 71 anni, residente a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, scomparso dal pomeriggio di mercoledì 17 settembre dopo essersi allontanato dalla propria abitazione a bordo della sua auto. Le operazioni sono state avviate nella giornata di giovedì 18 settembre, a seguito dell’attivazione da parte della Prefettura di Messina e dei Carabinieri, che hanno richiesto il supporto del SASS. L’autovettura dell’uomo è stata rinvenuta nella zona di San Piero Patti, e le ricerche si stanno attualmente concentrando nell’area circostante.

Sul posto sono impegnate diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, che stanno operando in sinergia con Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Rangers d’Italia e Corpo Forestale, secondo il coordinamento disposto dalla Prefettura.

Le operazioni sono tuttora in corso.