Apprensione a Messina, denunciata la scomparsa di un uomo a Santa Lucia del Mela: NOME e DETTAGLI

È scattato l’allarme a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, per la scomparsa di Letterio Bisazza, noto come Lillo, che manca da casa dalle ore 15 di mercoledì 17 settembre. La sua auto è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti. L’amministrazione comunale di Santa Lucia lancia l’appello: “il nostro concittadino LETTERIO BISAZZA (detto LILLO) manca da casa dalle ore 15:00 di mercoledì 17 settembre. La sua automobile è stata ritrovata nella zona Madoro nel Comune di Patti.

INVITIAMO TUTTI I CITTADINI E I COMUNI LIMITROFI A: Condividere questo appello, Segnalare qualsiasi informazione utile, Contattare immediatamente le Forze dell’Ordine in caso di avvistamento. Ogni informazione, anche la più piccola, può essere fondamentale”, scrive l’amministrazione.