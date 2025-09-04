Messina: giovane centrato in pieno da un’auto sulla via Consolare Pompea, è ricoverato in gravi condizioni

StrettoWeb

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella notte sulla via Consolare Pompea a Messina. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto è stata centrata in pieno da un’auto che non si è fermata per prestare soccorso. Il giovane, a bordo del mezzo a due ruote, è rimasto gravemente ferito tanto da essere trasportato immediatamente in ospedale in gravi condizioni a causa delle ferite riportate.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per risalire al responsabile del sinistro ed i medici del 118.