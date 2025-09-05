Dramma a Messina: è morto il giovane investito da un’auto pirata sulla via Consolare Pompea | NOME

E’ morto Danilo Rando, il giovane di 20 anni coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla via Consolare Pompea a Messina. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto è stata centrata in pieno da un’auto che non si è fermata per prestare soccorso. Il giovane, a bordo del mezzo a due ruote, è rimasto gravemente ferito tanto da essere trasportato immediatamente in ospedale dove poi, purtroppo, è deceduto a causa delle ferite riportate.

L’investitore, qualche ora prima del decesso del ragazzo, si è presentato alla polizia municipale che era già vicina a identificarlo e si è quindi costituito.