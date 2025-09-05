Dramma a Messina: è morto il giovane investito da un’auto pirata sulla via Consolare Pompea | NOME

Messina: giovane centrato in pieno da un'auto sulla via Consolare Pompea, il malcapitato era a bordo di una moto, nella notte la morte per le gravi ferite riportate

danilo rando

E’ morto Danilo Rando, il giovane di 20 anni coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto sulla via Consolare Pompea a Messina. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto è stata centrata in pieno da un’auto che non si è fermata per prestare soccorso. Il giovane, a bordo del mezzo a due ruote, è rimasto gravemente ferito tanto da essere trasportato immediatamente in ospedale dove poi, purtroppo, è deceduto a causa delle ferite riportate.

L’investitore, qualche ora prima del decesso del ragazzo, si è presentato alla polizia municipale che era già vicina a identificarlo e si è quindi costituito.

