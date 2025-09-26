Meloni tende la mano all’opposizione: “grazie a chi ha chiesto alla Flotilla di ascoltare Mattarella”

Il premier Meloni ringrazia i partiti di opposizione che, accogliendo l'appello di Mattarella, hanno chiesto alla Flotilla di fermarsi e consegnare gli aiuti umanitari attraverso canali più sicuri

Giorgia Meloni discorso Senato
Foto di Riccardo Antimiani / Ansa

Rivolgo un ringraziamento ai partiti e agli esponenti di opposizione che, raccogliendo le sagge parole del Presidente Mattarella – al quale siamo grati – hanno invitato gli attivisti della Flotilla ad accettare le soluzioni alternative proposte e in particolare a consegnare gli aiuti a Cipro, al Patriarcato di Gerusalemme“. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social. La leader di FdI ha fatto riferimento all’appello del presidente Mattarella, rivolto ai membri della Flotilla, nel quale ha chiesto di consegnare gli aiuti a Cipro e preservare la propria incolumità.

In questa fase è fondamentale lavorare per garantire l’incolumità delle persone coinvolte e non assecondare chi sostiene che l’obiettivo dell’iniziativa debba essere forzare il blocco navale israeliano. Una scelta che sarebbe estremamente pericolosa“, conclude Meloni. Un importante gesto di distensione quello operato dal Premier in un momento in cui il dialogo tra fazioni opposte risulta parecchio complicato.

