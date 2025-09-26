La Flotilla diffiderà anche Mattarella? Il messaggio del Presidente della Repubblica che invita a fermare la missione

Nei giorni scorsi, Giorgia Meloni ha parlato della pericolosità della missione della Sumud Global Flotilla, già attaccata da alcuni droni e che a si avvicina alle acque di Israele. Lo Stato ebraico ha già dichiarato che tratterà i presenti a bordo come terroristi e il rischio per l’incolumità delle loro vite è alto. Il governo italiano ha proposto alla Flotilla di deviare le proprie scorte di cibo verso Cipro e accettare l’aiuto del Patriarcato Latino di Gerusalemme per far arrivare il cibo direttamente a Gaza in modo sicuro ed efficace. In questo modo, l’obiettivo della missione sarebbe raggiunto e si scongiurerebbero rischi per l’incolumità dei marinai della Flotilla.

Niente da fare. Il direttivo della Flotilla ha rifiutato l’aiuto, ha ricordato che l’Italia coopera con Israele e ha diffidato, tramite il propri legali, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’ambasciatrice d’Italia a Cipro, Federica Ferrari Bravo, l’ambasciatore Michele Quaroni dell’ambasciata d’Italia in Egitto, l’ambasciatore d’Italia nella Republica Ellenica Paolo Cuculi e l’ambasciatore italiano a Tel Aviv Luca Ferrari.

Il messaggio di Mattarella alla Flotilla

Anche Mattarella coopera con Israele e verrà diffidato? Perchè il Presidente della Repubblica, non proprio un pericoloso esponente della destra, ha chiesto alla Flotilla di fermarsi. “Appello alle donne e agli uomini della Flotilla“. Sono le parole con le quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deciso di rivolgersi ai marinai pro Gaza. “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede – sottolinea il Capo dello Stato – di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona“.

“A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità – aggiunge Mattarella – un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato latino di Gerusalemme – anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza“.