Meloni, Salvini e Tajani arrivano in Calabria per le elezioni regionali: i leader del centrodestra tutti insieme con Occhiuto

Come avevamo anticipato su StrettoWeb, arriva l’ufficialità dell’arrivo in Calabria del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per un grande evento a sostegno di Roberto Occhiuto in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre. Oltre al Premier, anche gli altri leader del centrodestra, Tajani, Salvini, De Poli, Lupi e Castelli, saranno a Lamezia Terme, sul Corso Numistrano, dalle ore 16:00, per un’iniziativa che farà sicuramente il botto di cittadini.

Raggiante il Governatore Roberto Occhiuto, candidato presidente del centrodestra: “Giorgia in Calabria! Un pomeriggio che scriverà una nuova pagina per il Sud”.