Giorgia Meloni arriva in Calabria per le elezioni regionali: un comizio in piazza con Occhiuto

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna in Calabria nei prossimi giorni: è ufficiale e c’è la data e il luogo. La campagna elettorale in Calabria è ormai nel vivo in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Tanti gli eventi sui territori ed i comizi nelle varie città calabresi dove sono protagonisti, oltre che i candidati delle varie liste, anche figure politiche nazionali del centrodestra o del centrosinistra. Il prossimo 30 settembre, a Lamezia Terme, evento con il Premier Giorgia Meloni al fianco di Roberto Occhiuto, candidato presidente della coalizione di Governo.

Sarà un evento a cui dovrebbero partecipare anche gli altri leader del centrodestra, come successo già nelle Marche, per sostenere la ricandidatura di Occhiuto.