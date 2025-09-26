L’Ungheria mette al bando Antifa: “organizzazione terroristica di estrema sinistra”

Sulla falsariga di quanto già fatto da USA e Olanda, anche l’Ungheria dichiara ufficialmente Antifa organizzazione terroristica. Nella serata di oggi, venerdì 26 maggio 2025, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ungherese il decreto in base al quale le organizzazioni Antifa sono dichiarate un’organizzazione terroristica in Ungheria.

Nel documento in questione vengono ricordati gli incidenti violenti che possono essere collegati a gruppi di estrema sinistra, tra cui la serie di attacchi del 2023 a Budapest. Nell’allegato al decreto, sono menzionati per nome due gruppi che sono stati aggiunti all’elenco nazionale ungherese contro il terrorismo.