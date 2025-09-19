Il Parlamento Olandese mette al bando Antifa: “organizzazione terroristica”

Nella giornata di ieri, Donald Trump ha preso una posizione netta contro Antifa, l’organizzazione di antifascista di estrema sinistra, dichiarandola ufficialmente un’organizzazione terroristica. Il Parlamento olandese, quest’oggi, ha seguito l’esempio del presidente americano. È stata votata una mozione di FvD nella quale era presente la richiesta di classificazione del movimento Antifa come organizzazione terroristica.

Oltre a FvD, hanno votato a favore della mozione anche SGP, VVD, BBB, JA21 e PVV. Il primo ministro Schoof ha sconsigliato la mozione, indicando che la qualificazione di un’organizzazione come “terroristica” spetta al giudice.