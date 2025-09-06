Lillo Foti a StrettoWeb: “Infantino può spendere qualche parola per la Reggina. E quando andai a casa di Baggio…”

L'intervista all'ex presidente della Reggina Lillo Foti: ha spaziato da un aneddoto su Roberto Baggio a una battuta su Infantino

Lillo Foti

Lillo Foti show. Intercettato a margine del Premio Granillo, dopo una breve chiacchierata con Rolando Bianchi, l’ex presidente della Reggina si è mostrato in grande spolvero in un’intervista a StrettoWeb. “Questi incontri (si riferisce a quello con Bianchi, ndr) sono sempre molto piacevoli, perché fai un tuffo nel passato”. Poi una battuta su Baggio, che potrebbe rivedere questa sera dopo anni: “Baggio mi ricorda una giornata bellissima a Caldogno, dove c’erano 50 gradi. Se capita lo saluterò volentieri, con lo stesso affetto con cui mi ha accolto a casa sua” è il riferimento a quando provò a convincerlo a venire alla Reggina.

Un altro passaggio è su Infantino:se può fare qualcosa per la Reggina? Sì, ha forza, disponibilità e capacità di poter dare un piccolo contributo, anche se interpreta un ruolo al di sopra delle parti. Se può spendere qualche parola, lo farà”. Di seguito l’intervista completa.

