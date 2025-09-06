Reggina, Rolando Bianchi a StrettoWeb: “che bello rivedere Foti e i vecchi compagni, tornare a Reggio è sempre uno spettacolo”

Ex Reggina. Ma che ex Reggina! Rolando Bianchi è uno dei più grandi goleador della storia amaranto in Serie A. Il suo nome non può non essere legato a quella splendida stagione, la 2006-2007, in cui con Nicola Amoruso formarono una coppia formidabile. Questa sera i due saranno insieme al “Granillo” per il raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”. La redazione di StrettoWeb è riuscita a intercettare Bianchi a margine di un evento in un hotel della città, dove si stava svolgendo la consegna del Premio Granillo al presidente della FIFA Gianni Infantino. Bianchi ha infatti incontrato l’ex presidente Lillo Foti, con cui ha scambiato qualche battuta: “scusi, può scattare una foto a me e al presidente?”, ci ha chiesto Bianchi, e così ne abbiamo approfittato per qualche battuta.

“Non tornavo a Reggio da parecchi anni ma è sempre uno spettacolo, il sole e il mare. E’ emozionante tornare qui, sono tornato da avversario, ma vivere questi momenti, ritrovare i compagni di squadra, è sempre qualcosa di unico. Ho rivisto il presidente Foti, abbiamo parlato di tante cose e gli devo dire grazie perché devo tanto a lui per il percorso che ho fatto. La Reggina attuale? Mi auguro che presto possa riuscire a fare il passo che le compete. Pronto per stasera? Speriamo di star bene, ho avuto qualche problemino dato dall’età, ma è sempre divertente quando si vede la porta” ha detto. Di seguito la video-intervista completa.