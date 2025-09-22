Landini e lo sciopero che blocca il Paese ma non la guerra: il meme con Putin e Netanyahu | FOTO

Il 22 settembre si avvia alla conclusione. La giornata odierna, probabilmente, verrà ricordata solo per gli scontri violenti alla stazione di Milano (VIDEO). Lo sciopero nazionale proclamato dalle sigle sindacali di base, nonostante le molteplici partecipazioni in 81 piazze italiane, non ha sortito alcun effetto. Il governo Meloni, comprensibilmente, continuerà nella sua linea (corretta) sulla questione Gaza.

Neanche a dirlo, il vandalismo e qualche urlaccio al fascismo, un giorno di scuola e di lavoro perso, non serviranno a cambiare di una virgola la situazione a Gaza che cambierà soltanto una volta eliminato il problema alla radice: Hamas.

Un simpatico meme riporta il quadro della situazione odierna: Netanyahu e Putin al telefono temono le iniziative di Maurizio Landini (segretario CGIL) e ragionano sullo stop alla guerra a Gaza e in Ucraina. E c’è pure la Flotilla…