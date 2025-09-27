Lamberti Castronuovo: “spero che la città scelga bene il prossimo sindaco, Reggio Calabria arretra su tutto” | INTERVISTA

A margine della premiazione della 9ª edizione del Premio Nazionale Biesse “Eccellenze del Territorio” che si è svolta a Villa Zerbi a Reggio Calabria, Eduardo Lamberti Castronuovo ha evidenziato: “di premi ne ho ricevuto tanti, il più bello è quello di dare qualcosa alla città. Spero che Reggio scelga bene il prossimo sindaco: io ho dato la mia disponibilità perchè sono stanco di vedere la città che va sempre più giù e arretra su tutto”, evidenzia il noto medico reggino.

“La libertà è importante e spero che il cittadino sia libero di scegliere chi possa essere il migliore amministratore di Reggio Calabria”, puntualizza Lamberti Castronuovo.