Reggio Calabria: a Villa Zerbi la 9ª edizione del Premio Nazionale Biesse “Eccellenze del Territorio” | FOTO e INTERVISTE

Si è svolta a Villa Zerbi, a Reggio Calabria, la 9ª edizione del Premio Nazionale Biesse Eccellenze del Territorio. Un appuntamento ormai istituzionalizzato da nove anni, attraverso cui l’Associazione Biesse celebra le personalità che hanno dato lustro alla Calabria e all’Italia, sia a livello nazionale che internazionale. I premiati: Wanda Ferro, calabrese doc, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno; Alessandra Camassa, magistrato, presidente del Tribunale di Trapani, già a lungo al fianco del giudice Paolo Borsellino a Marsala; Antonio Laganà, magistrato e consigliere togato del CSM. I Funzionari Giuridico-Pedagogici dell’Istituto Penitenziario G. Panzera, plessi San Pietro e Arghillà. Per l’imprenditoria: dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, dott. Pietro Arciello e dott. Mohammad Alkilani. Per la medicina: dott. Mohammad Alkilani. Premio Giovani al violinista Pasquale Faucitano. Francesco Tassone, per la scrittura e la poesia.

Le dichiarazioni di Siviglia

“Premiamo non solo la competenza e la professionalità, ma anche l’umanità, che fa la differenza e contraddistingue le personalità insignite”, afferma il presidente nazionale dell’Associazione Biesse, Bruna Siviglia.

“Un privilegio lavorare con Borsellino”

Tra i premiati anche Alessandra Camassa, magistrato, presidente del Tribunale di Trapani, afferma: “ho avuto la fortuna ed il privilegio di lavorare con Borsellino. Sono rientrata nei suoi affetti, per me è stato un onore. Il premio di oggi? E’ stato inaspettato, ho cercato sempre di fare il mio dovere rispettando le leggi”, conclude Camassa.

Ferro: “ringrazio Bruna Siviglia”

Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, premiata con il premio Biesse, evidenzia: “ringrazio Bruna Siviglia che fa un’attività importante rispetto alla cultura della legalità. Questo premio mi riempie di orgoglio e di responsabilità”. “Dove c’è bellezza, c’è sempre giustizia e libertà, sono dei valori universali a cui fare riferimento”, conclude Ferro.

Le dichiarazioni di Lamberti Castronuovo

Premiato anche Eduardo Lamberti Castronuovo che sottolinea: “di premi ne ho ricevuto tanti, il più bello è quello di dare qualcosa alla città. Spero che Reggio scelga bene il prossimo sindaco: io ho dato la mia disponibilità perchè sono stanco di vedere la città che va sempre più giù e arretra su tutto. La libertà è importante e spero che il cittadino sia libero di scegliere chi possa essere il migliore amministratore di Reggio”.