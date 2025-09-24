La Reggina fa arrabbiare anche Rocco Musolino: “silenzio stampa? Non ci va giù. Vado negli spogliatoi…”

La Reggina è stata in grado di fare arrabbiare pure Rocco Musolino, giornalista sempre pacato e tranquillo. Lo storico radiocronista che da una vita racconta le gesta della squadra amaranto, questa sera si è arrabbiato dopo che gli è stato fatto sapere che la società è in silenzio stampa. “La Reggina è in silenzio stampa, pure il mister, tutti. Non parla nessuno? Forse stasera una voce della società ce l’aspettavamo però. Non ci va giù questo discorso che non parli nessuno, nei momenti di difficoltà qualcuno deve parlare, altrimenti vado a recuperarlo fuori. Io chiedo che la società dica qualcosa, per cortesia. Fateci sentire una voce, sennò vado a prenderla negli spogliatoi, non si possono defilare così ha detto Musolino in diretta radio mentre si trovava nella zona mista dello stadio Granillo. Alla fine nessuno si è presentato, neanche su richiesta. Perché, ricordiamolo, questa società – con annessa politica al seguito – parla solo quando si vince.