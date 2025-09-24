La Reggina se ne lava le mani: silenzio stampa dopo la figuraccia con la Gelbison. Ora non parlano neanche Brunetti e Versace?

Parlano solo quando vincono. Lo diciamo da due anni, i soliti megafoni hanno provato a smentirlo (come sempre, senza riuscirsi). Oggi, però, l’ennesima conferma. Dopo la figuraccia contro la Gelbison, la Reggina è in silenzio stampa. Non parla nessuno, tutti muti. E’ bello presentarsi in dodici, dopo la vittoria per 4-0 contro il Santa Venere, a urlare festanti per il successo in Champions League. Ballarino, Praticò, Minniti, Presidente, Vice, Vice del Vice, Vice della Reggina e Vice pure del Sindaco, uno e due, Brunetti e Versace. Tutti lì, tutti belli, tutti pronti. Oggi, ma era prevedibile, senza sconfitta non parla nessuno. E’ l’ennesima mossa di una società contestata – finalmente – anche dalla Curva Sud.