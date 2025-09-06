Insulti del presidente del Bocale, Klaus Davi: “solidarietà a StrettoWeb per l’orrenda intimidazione”

“Desidero manifestare la mia più convinta solidarietà a Peppe Caridi e a StrettoWeb che ha subito minacce e insulti solo per aver svolto egregiamente il proprio lavoro. Di quelle minacce mi ha colpito la volgarità d’animo da cui sono scaturite oltre che la gratuita aggressività. Sono toni inaccettabili e che spero che la loro portata venga valutata nelle sedi opportune”. Così Klaus Davi esprime solidarietà a StrettoWeb per gli insulti del presidente del Bocale Filippo Cogliandro.

Come già raccontato, il primo dirigente della squadra reggina ha pesantemente inveito, con messaggi audio rivolti al direttore, contro la redazione di StrettoWeb in seguito a un nostro articolo, assolutamente moderato ed equilibrato, relativamente alla scelta della società biancorossa di far inserire la bandiera della Palestina sulle maglie.