In 30.000 per Serena Brancale: il Reggio Live Fest 2025 chiude col botto | FOTO

Oltre 100.000 persone in sette giorni, 30.000 solo ieri seri per il live conclusivo di Serena Brancale, hanno invaso il Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria, il dannunziano chilometro più bello d’Italia, per la raffica di concerti del Reggio Live Fest 2025, il grande festival ideato e diretto da Ruggero Pegna ed organizzato con il contributo della Regione Calabria (Eventi di Grande Interesse Turistico – Pac Calabria 2014/2020 – brand Calabria Straordinaria) e la compartecipazione di Comune e Città Metropolitana di Reggio, brand Reggio Calabria Cuore del Mediterraneo ed Anima Autentica.

“Superato il record di spettatori dello scorso anno grazie ad un programma che ha unito storia, innovazione, attualità musicale, abbracciando vari gusti, tendenze, sensibilità, target ed età”, afferma Pegna. “Richiamando il successo di Serena Brancale – continua il promoter – ci abbiamo messo ‘anema e core’ per realizzare un’edizione straordinaria. E’ stato emozionante vedere sotto il palco ogni sera facce diverse, quelle di tante generazioni, dai più piccoli con Settembre, ai ragazzi con Fred De Palma, i Patagarri, Serena Brancale, a quelle di varie età con Irene Grandi, Raphael Gualazzi, la Bandabardò e l’omaggio di Maurizio Vandelli a Lucio Battisti. Questo festival ormai è un Patrimonio di Reggio, con la spettacolare location del Lungomare, e dell’intera Calabria, che si propone anche nel mese di settembre come meta turistica d’eccezione, ricca di bellezze paesaggistiche, beni storici e culturali, condizioni metereologiche da piena estate, tipicità enogastronomiche e tanta musica dal vivo!

Ringrazio per il prezioso sostegno il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, l’Assessorato Regionale al Turismo e il Sindaco Giuseppe Falcomatà, per il contributo e la collaborazione di Comune e Città Metropolitana, condividendo anche le scelte di fare coincidere il Festival con le Festività Mariane, triplicando l’offerta musicale e di effettuarlo sul Lungomare, la migliore cornice che la Calabria possa offrire ad un Festival che si propone di ottenere grandi numeri di pubblico, risonanza e impatto mediatico nazionale e internazionale”.

Giunto alla nona edizione, il Reggio Live Fest anche quest’anno ha proposto una settimana di grandi concerti, tra nomi storici e novità della musica italiana e internazionale, che si sono conclusi con il live nuovo e originalissimo di Serena Brancale, la regina del 2025, una delle voci più apprezzate del panorama musicale contemporaneo, accompagnata da tre coriste, cinque musicisti quattro ballerine e due special guest che hanno aperto la serata, Vito e Glam.

Un live spettacolare anche scenograficamente, impostato come un grande musical, arricchito da immagini suggestive che scorrevano sul gigantesco ledwall e dai colori di effetti luci studiati per creare un’atmosfera davvero speciale. Applausi, cori, urla dei fan, hanno accompagnato le circa due ore di concerto, tra vecchi e nuovi successi, tra cui le hit del 2025, Serenata e Anema e core, brano che ha chiuso il concerto tra scoppiettanti fuochi d’artificio che hanno illuminato magicamente lo Stretto.

Da vera mattatrice e padrona del palcoscenico, la Brancale ha dato vita ad un vero spettacolo, confermando tutto il talento che le ha fatto conquistare palchi internazionali di prestigio come i celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e New York. Al Reggio Live Fest ha portato il suo mix travolgente di pop, jazz, soul, elettronica, dialetti e groove, lasciandosi anche ad improvvisazioni, come il brano composto sul palco per Rosario, uno spettatore in prima fila che insisteva a rivolgerle complimenti. Emozionanti gli omaggi alla sua maniera dedicati a Pino Daniele e Lucio Dalla, che hanno strappato lunghissimi e sentiti applausi.

Il Reggio Live Fest 2025 diventerà uno speciale di Elena Presti, la brava e nota conduttrice che ha introdotto ogni live, per Gran Galà Italia trasmesso a livello nazionale da oltre 100 emittenti.