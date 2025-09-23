Il Ponte sullo Stretto rilancia l’ACR Messina? Il simpatico siparietto con Franza e quell’idea: “chiederemo a Webuild una sponsorizzazione”

Oggi, nel corso della seduta della Commissione Ponte, erano presenti Francesco La Fauci, Ivo Blandina e Pietro Franza, i maggiori componenti della nuova società consortile “Aziende Riunite Ponte sullo Stretto S.c.p.A”. Visto il delicato momento riguardante l’ACR Messina, e vista la presenza dell’ex Presidente Pietro Franza, Pippo Trischitta ne ha approfittato per parlare di calcio. “Oggi al bar mi hanno detto che sapevano di questo incontro e che a loro il Consorzio piace molto ma piacerebbe di più se acquisisse la società all’asta, visto che sono 50 soci potenti, per buona parte” ha detto Trischitta, imbarazzando e non poco Franza, che ha ascoltando sorridendo.

“Io ho iniziato ad aprire un’interlocuzione, per avere una sponsorizzazione, ma abbiamo un problema tecnico: la Webuild, fino a quando non ci sarà l’ok della Corte dei Conti, non ritiene di essere ufficialmente impegnata e dunque al momento non si impegna in alcuna discussione o incontro. Dopo la Corte dei Conti potremmo sentirla anche su questo” ha aggiunto Trischitta, lasciando intendere che proverà a chiedere a Webuild un’importante sponsorizzazione per l’ACR Messina, che ad oggi è sotto procedura fallimentare e attende l’asta per l’acquisizione eventuale da parte di nuovi soggetti.

La risposta di Franza

Proprio su questo Franza è stato chiaro: “Interverremo in tutti i modi alla Corte dei Conti per condizionare il loro ok a un’importante sponsorizzazione di Webuild a favore della squadra. Confermo che tutti quanti stiamo osservando quello che sta succedendo sulla squadra, gli esiti erano evidenti, su dove saremmo arrivati. Ora c’è un Commissario che preparerà un’asta, ma c’è qualche gruppo interessato. E’ una questione di ore, stanno venendo fuori le cifre, se sono abbordabili ci sono un paio di gruppi interessati”.