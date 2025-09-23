Il Ponte Sullo Stretto e il ruolo delle Aziende Riunite a Messina: confronto in commissione, cosa è emerso

Si è tenuta oggi a Messina, a Palazzo Zanca, la nuova seduta della Commissione Ponte sullo Stretto, presieduta dal Presidente Trischitta. Tre gli ospiti: il Dott. Francesco La Fauci, e i due vicepresidenti Dott. Ivo Blandina e Dott. Pietro Franza, soci della “Aziende Riunite Ponte sullo Stretto S.c.p.A”. L’argomento all’ordine del giorno è stato il seguente: Audizione Governance nuova società consortile “Aziende Riunite Ponte sullo Stretto S.c.p.A”. Essa è costituita da un gruppo selezionato di imprese siciliane di primo piano, attive nei settori delle costruzioni, della logistica, della gestione immobiliare e dei servizi specialistici.



E’ proprio questo ciò di cui parlano La Fauci, Franza e Blandina, che sottolineano ancora una volta quanto la costruzione del Ponte Sullo Stretto sia un’opera massiccia, impattante nella vita quotidiana dei messinesi su più fronti, ma che, al tempo stesso, la sua realizzazione creerà solo profitto e lustro alla città.

Dopo l’intervento di tutti e tre, il Presidente Trischitta ha aperto il dibattito, con il consigliere Antonia Russo che ha mostrato il proprio scettiscismo nei confronti della società, che anziché essere di natura pubblica, è stata stipulata in forma privata. Immediata la risposta dei soci, che hanno ribadito come aldilà della natura privata della società, l’impegno principale è di poter fare del bene alla città “E’ vero, noi siamo un consorzio privato, ma siamo felici di poter contribuire al bene della città. Rialziamo le sorti di questa città” sottolineano i soci della società Aziende Riunite Ponte sullo Stretto S.c.p.A2.

La Fauci, Franza e Blandina, hanno infine ribadito che aspettano con trepidazione la risposta della Corte dei Conti, ultimo passaggio che formalizzerà l’avvio dei cantieri del Ponte Sullo Stretto e che gli permetterà di comprendere che ruolo avrà “Aziende Riunite Ponte sullo Stretto S.c.p.A2”, e se riuscirà a poter lavorare a stretto contatto con Webuild.