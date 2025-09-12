Il Catanzaro cala il tris d’assi: rinnovano Iemmello, Pigliacelli e Petriccione

Non c’erano grossi dubbi, in realtà. Nel senso che esisteva già un accordo verbale, solo in attesa di essere formalizzato. Ma il nero su bianco, la storia lo insegna, aiuta a mettersi al riparo da eventuali colpi di scena. Il nero su bianco, in questo caso, lo ha messo il Catanzaro, che ha annunciato ufficialmente i rinnovi di Iemmello, Piagliacelli e Petriccione. Di quest’ultimo era stata già data notizia qualche settimana fa, attraverso la sua agenzia.

Questa la nota ufficiale della società: “US Catanzaro 1929 rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Pietro Iemmello, Jacopo Petriccione e Mirko Pigliacelli. I tre calciatori, già punti di riferimento della squadra giallorossa, resteranno legati al club fino a giugno 2027, garantendo così continuità e solidità al progetto tecnico”.