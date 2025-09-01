Catanzaro, ultimo giorno di calciomercato frenetico: rinnova Petriccione, arrivano Buglio e Oudin. Le ultime

StrettoWeb

Ultime ore di calciomercato anche per il Catanzaro, dopo aver chiuso nei giorni scorsi i colpi Di Francesco e Pandolfi. Da segnalare innanzitutto il rinnovo per altri due anni con Jacopo Petriccione. Ad annunciarlo, l’agenzia che lo rappresenta, la GioSport Management: “Jacopo Petriccione rinnova con il Catanzaro. Siamo lieti di annunciare di aver trovato l’accordo con il Catanzaro per il rinnovo del contratto per altri due anni del nostro Jacopo Petriccione”, si legge.

In entrata, da registrare l’arrivo di Davide Buglio, centrocampista classe 1998 cresciuto tra Inter ed Empoli. E’ stato protagonista con la Juve Stabia negli ultimi due anni, prima con la promozione e poi con l’annata scorsa, coincisa con la semifinale playoff. Buglio sostituirà l’infortunato Pompetti. Ma non è finita: è in arrivo anche Remi Oudin, trequartista classe ’96 proveniente dal Lecce. Si trasferisce a titolo definitivo. Sondati nelle scorse ore i profili di Sernicola e Caso, così come quello di Bastoni, mentre è vicino il ritorno di Cassandro.

Il comunicato ufficiale per l’arrivo di Buglio

La nota ufficiale del Catanzaro in merito all’arrivo di Buglio: “US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Davide Buglio, centrocampista classe 1998, in arrivo dalla Juve Stabia con la formula del prestito con opzione di riscatto. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Buglio ha maturato una solida esperienza in Serie C, categoria nella quale ha indossato diverse maglie distinguendosi per qualità tecniche, dinamismo e continuità di rendimento, fino ad approdare in Serie B. Nell’ultima stagione, con le “Vespe”, ha collezionato 31 presenze, garantendo affidabilità e sostanza in mezzo al campo”.