Grande successo per gli Open Day di Oxford! Le ultime date a Reggio, Messina, Villa e un super sconto | FOTO e VIDEO

Tanto entusiasmo a Messina per la nuova apertura, la prima al di fuori del territorio reggino e addirittura in un’altra regione. Poi il successo degli Open Day nelle sedi di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Oxford Institutes riceve una conferma preziosa, quella che viene direttamente dai reggini, con tante presenze nei primi momenti di riapertura al pubblico in vista del nuovo anno scolastico che testimoniano quanto di buono fatto dalla scuola di lingua di Carmen Manganaro in oltre 10 anni di presenza sul territorio.

Viste le prime due settimane più che positive, Oxford Institutes ha deciso di dar seguito ai propri Open Day aggiungendo le ultime, nuove, date in tutte le sedi presenti su Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, in modo da poter permettere a molte più persone anche solo a conoscere la realtà Oxford e i suoi punti di forza:

Professori madrelingua con anni di formazione alle spalle e idoneità all’insegnamento

con anni di formazione alle spalle e idoneità all’insegnamento Una particolare attenzione verso i bambini con un approccio più individuale a seconda delle esigenze dello studente

a seconda delle esigenze dello studente La possibilità di scegliere fra vari corsi di lingua quali inglese, spagnolo, tedesco, francese, arabo, cinese e russo

Le date degli ultimi Open Day di Oxford Institutes a Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni

Reggio Calabria (Via Barlaam n° 9) – Sabato 20 settembre, ore 16:30 – 19:30

(Via Barlaam n° 9) – Sabato 20 settembre, ore 16:30 – 19:30 Messina (via Tommaso Cannizzaro n° 168) – Lunedì 22 settembre, ore 16:00 – 19:30

(via Tommaso Cannizzaro n° 168) – Lunedì 22 settembre, ore 16:00 – 19:30 Villa San Giovanni (Via Nazionale n° 787) – Giovedì 25 settembre, ore 16:30 – 19:30

Per la nuova sede di Messina c’è una grossa novità. La promozione con sconto sul costo mensile ridotto a 55€ al mese e annesso sconto sull’iscrizione, inizialmente prevista fino al 15 settembre, è stata estesa fino al 30 settembre e sarà, quindi, sottoscrivibile anche durante l’ultimo open day e fino alla fine del mese.

Quali attività si svolgono durante l’Open Day?

Innanzitutto, va specificato che l’Open Day è una giornata in cui la scuola apre le proprie porte ai possibili nuovi studenti di tutte le età. Un momento di conoscenza nel quale, senza impegno, si prende contatto con la realtà di Oxford Institutes. Il primo passo, dopo aver fatto amicizia con lo staff, è quello di capire quale sia il livello di inglese dello studente, al fine di poterlo inserire nell’eventuale percorso scolastico più adatto. Per farlo basta rispondere a qualche semplice domanda in un rapido test di lingua con l’aiuto di un’insegnante.

Successivamente i ragazzi potranno divertirsi con qualche attività in inglese presso le aule della scuola, mangiare un gustoso dolce e ricevere un regalo prima di andare via. Lo staff di Oxford School è a disposizione dei genitori per rispondere a tutte le domande che una mamma e un papà, ragionevolmente, si pongono prima di decidere se iscrivere o no il proprio figlio a una scuola di lingua. Prezzi compresi! Vi lasciamo un assaggio dei primi Open Day di Reggio Calabria, Messina e Villa San Giovanni per farvi un’idea.