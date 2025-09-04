Open Day di Oxford Institutes a Reggio Calabria: tanti bambini, dolci sorprese e un’offerta per tutte le lingue | FOTO

Settembre è un mese entusiasmante per Oxford Institutes Reggio Calabria. La scuola d’inglese reggina ha aperto, lunedì 1, la sua prima sede anche in quel di Messina riscuotendo tanta curiosità nell’altra sponda dello Stretto. E, ovviamente, non dimentica le sue radici. Il 2 e il 4 settembre, le protagoniste sono state le sedi di Reggio Calabria, nello specifico quella di via Barlaam n° 9 e di Via Nazionale n° 787 a Villa San Giovanni, nelle quali si sono svolti i primi Open Day in vista del nuovo anno scolastico.

Oxford Institutes ha aperto le sue porte ai cittadini di Reggio Calabria e Villa San Giovanni mostrando la sua offerta formativa, presente sul territorio reggino da oltre 10 anni, con vari corsi di lingua quali inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e russo; può vantare uno staff madrelingua con diversi anni di esperienza e certificazioni di insegnamento; riserva una particolare attenzione verso gli studenti più piccoli, anche singolarmente, accompagnandoli nella propria crescita scolastica e umana.

Come si svolge l’Open Day di Oxford Institutes Reggio Calabria?

Karolina, l’energica segretaria di Oxford Institutes ci ha raccontato come si svolge un Open Day. Dopo l’accoglienza di ragazzi e genitori, in cui si fa conoscenza con lo staff e con gli ambienti della scuola, si fa un semplice e breve test di valutazione per capire il livello di inglese dei possibili nuovi iscritti, in modo tale da trovare il corso più adatto alle proprie esigenze. I ragazzi vengono poi guidati attraverso attività in lingua inglese dai professori madrelingua per imparare divertendosi per tutto il tempo che resteranno in sede. Lo staff di Oxford Institutes è a completa disposizione dei genitori per qualsiasi curiosità o dubbio riguardante le lezioni, i corsi e i costi. Presenti dolci sorprese per i più piccoli (e non solo) grazie alla partnership con la Gelateria Fragomeni. A disposizione anche un gadget per tutti i bambini che parteciperanno.

E per chi si fosse perso gli Open Day del 2 e del 4 settembre? Niente paura. Ci saranno prestissimo delle nuove date in tutte le sedi, Messina compresa! Per scoprirle e per chiedere qualsiasi info in merito, basta contattare la sede di Reggio Calabria (via Barlaam 9) ai numeri 0965895981 / 3776914354, di villa San Giovanni (via Nazionale 787) al numero 3272698404, di Messina ai numeri 0909436485 / 3755116504 o mandare un’email a info@oxfordinstitutesrc.it.