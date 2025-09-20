Giusi Princi porta Reggio Calabria nel mondo, rappresenta l’Europa in Tagikistan e consegna il bergamotto agli asiatici | VIDEO

Si è conclusa l’intensa e produttiva missione di Giusi Princi in Tagikistan. L’europarlamentare ha sì rappresentato l’Europa nel paese asiatico, ma ancor prima ha rappresentato la sua Reggio e la sua Calabria dall’altra parte del pianeta. La missione in Tagikistan, per la Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i Paesi dell’Asia Centrale, ha anche riguardato la visita al cantiere di Rogun, progetto colossale che prevede la costruzione della diga più alta del mondo con Webuild – l’azienda capofila della realizzazione del Ponte sullo Stretto – protagonista.

Al termine di questa missione, Giusi Princi ha postato un video sui social, accompagnato dal seguente pensiero: “È stato un onore rappresentare l’Europa nella missione in Tajikistan in qualità presidente della delegazione per i rapporti tra UE ed Asia Centrale. Sono stati tre giorni intensi che hanno posto le fondamenta per un’Europa più forte e autorevole in tutta la regione. Incontri proficui con il governo locale, dal Primo ministro Rasulzoda ai principali ministri del suo governo, dai rappresentanti delle ONG, ai Centri rifugio a sostegno delle donne tagike e afgane finanziati dall’UE, accompagnati sempre dalla presenza costante ed autorevole dell’ambasciatore europeo in Tagikistan, Radosław Darski.

Al centro del dialogo: sicurezza, diritti umani, cooperazione economica, energia sostenibile e dialogo interculturale. In onore dell’amicizia che si è consolidata, ho portato in Tagikistan anche la mia amata regione, la Calabria, donando agli illustri rappresentanti tagiki il bergamotto (agrume che si produce in provincia di Reggio Calabria), simbolo di eccellenza italiana e calabrese e ponte tra le nostre culture”.