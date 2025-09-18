“Missione” in Tagikistan, Giusi Princi sul cantiere della diga più alta del mondo: “alla costruzione c’è anche Webuild, l’azienda del Ponte sullo Stretto” | VIDEO

In questi giorni, l’europarlamentare reggino Giusi Princi si trova in Asia, per la precisione in Tagikistan, per alcuni incontri istituzionali volti a rinsaldare il legame tra UE e paesi dell’Asia centrale. Per l’occasione, Princi ha anche visitato il cantiere di Rogun, progetto colossale che prevede la costruzione della diga più alta del mondo, coinvolgendo oltre 25 mila lavoratori. La diga produrrà energia idroelettrica in grado di soddisfare l’intero fabbisogno del Tagikistan, diventando il riferimento del settore energetico di tutta l’Asia centrale.

La costruzione del lotto più importante è affidata a Webuild, gruppo multinazionale italiano che realizza le infrastrutture più importanti e complesse del mondo, tra cui il Ponte sullo Stretto che collegherà la Sicilia alla Calabria. Come per il Tagikistan, si legge nel video pubblicato da Giusi Princi sui social, “il ponte produrrà impatti significativi per la Calabria, la Sicilia e per tutto il sud Italia, promuovendo sviluppo, occupazione, miglioramento di accessibilità e integrazione con il resto dell’Italia e dell’Europa”.

Il fatto che Webuild, azienda leader nella realizzazione del Ponte sullo Stretto, sia capofila per i progetti più importanti del mondo, tra cui questa diga in Asia, dimostra una volta di più la credibilità, attenzione e competenza dietro a chi realizzerà l’opera di collegamento stabile tra le due sponde.