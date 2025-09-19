Giuseppe Scopelliti, è una nuova prima volta: il “discorso elettorale” a Reggio Calabria 11 anni dopo | VIDEO

Ha sempre detto: non mi ricandido, non torno in politica, ma se serve posso dare una mano in modo attivo. E così è stato. Sentirlo parlare davanti a un microfono, nel corso di un evento elettorale, ha però provocato uno strano effetto a chi – dopo oltre dieci anni – ancora è fan e simpatizzante politico di Giuseppe Scopelliti. Perché è così, difatti: dopo undici anni, l’ex sindaco e governatore è tornato a parlare a degli elettori; ha praticamente effettuato un vero e proprio discorso elettorale. Non presenziava infatti, in questo caso, alla presentazione del suo libro, bensì all’evento elettorale con protagonista Franco Sarica, figura reggina della Lega supportata proprio da Scopelliti in vista delle prossime elezioni regionali.

Scopelliti ha postato un breve spezzone video, sui social, di un suo intervento, scrivendo: “Il 21 Ottobre 2023 non è solo la data in cui, in Piazza Duomo, incontrai nuovamente la “mia” gente; ma è una soglia del Tempo, un affaccio su Reggio, una Promessa. Ed eccomi qui, dunque, a distanza di poco meno di 2 anni, per onorare il mio impegno: scendere in campo, seppur non direttamente, per costruire con il Centro Destra un Progetto di Città. Le elezioni regionali, dunque, sono un “percorso di avvicinamento” a Reggio… Lo faremo con Franco Sarica, Medico e Professionista di valore, Uomo leale e capace, che saprà far rinascere il sentimento della fiducia in molti nostri elettori rimasti smarriti e scoraggiati”.