Reggio, Sarica (Lega): “innovare la Calabria, c’è urgenza di infrastrutture per la sanità”

Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre, presso l’auditorium Lucianum di Reggio Calabria, un importante incontro elettorale a sostegno della candidatura di Francesco Sarica, in corsa per la Lega nella circoscrizione Sud alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. L’appuntamento ha registrato una significativa presenza di pubblico, tra cui moltissimi ex amministratori di centro-destra della città di Reggio, con in testa l’ex sindaco Demetrio Arena. Ed ha visto gli interventi di figure di primo piano della politica reggina e calabrese:

Giuseppe Agliano , già assessore a Turismo e Spettacolo del Comune di Reggio Calabria.

Giuseppe Scopelliti , già presidente della Regione Calabria e sindaco di Reggio Calabria.

Francesco Sarica, già Assessore ai Lavori Pubblici e candidato come Consigliere Regionale in Calabria.

Nel corso dell’iniziativa, gli interventi hanno sottolineato “la necessità di una battaglia per lo sviluppo della città e della regione, con l’obiettivo di rendere più grande e partecipato il centro-destra. Rimarcando come sia stata la Lega a destinare 60 milioni di euro a Reggio Calabria, tramite l’allora ministro Castelli, per la costruzione del Palazzo di Giustizia. E sempre un ministro leghista come Calderoli, sposò la richiesta di riconoscere a Reggio il titolo di Città Metropolitana”.

“Puntiamo su sanità, lavoro ed infrastrutture”

Francesco Sarica, nel suo intervento conclusivo, ha ringraziato i presenti e i relatori per il sostegno, ribadendo la volontà di portare avanti un programma teso ad innovare la Calabria: “il mio lavoro di professionista, di ex assessore e commissario Asp di Reggio Calabria, mi porta ad incentrare il programma politico su sanità, lavoro ed infrastrutture. Il programma del presidente Occhiuto, prevede la costruzione di nuovi ospedali. Ma c’è urgenza. Bisogna creare infrastrutture all’interno dei nosocomi già esistenti. Non possiamo più permetterci che il quasi 43% dei calabresi, vada a farsi curare fuori dalla nostra Regione. Ci metto il cuore, in questo. Credo in un GOM che sia un’eccellenza per le malattie più importanti. Ma penso anche agli ospedali di Melito, Polistena, Locri: bisogna fare rete con le strutture della provincia».

“La Lega ha già destinato 18 miliardi alla Calabria per strade, autostrade ed alta velocità, oltre al Ponte sullo Stretto – ha rimarcato Sarica – Con Peppe Scopelliti, quando ho avuto l’onore di essere suo assessore, negli anni passati abbiamo pensato ad una nuova strada che possa collegare San Gregorio fino a Campo Calabro. Non possiamo più vedere annualmente migliaia di giovani che abbandonano la nostra terra. Serve un patto per i giovani calabresi, volto ad incentivare le imprese. Abbiamo bisogno di lavoratori che non vengono sfruttati. Vogliamo che Reggio cresca con serenità ed amore. Credo nell’innovazione della nostra Regione, su quanto tracciato dal presidente Occhiuto. Vogliamo guardarvi in faccia, non solo adesso, ma anche dopo il 6 ottobre. Insieme, possiamo davvero innovare la Calabria. E la nostra città, che non attraversa un momento felice».

L’incontro di oggi rappresenta un momento importante nel percorso elettorale di Francesco Sarica e conferma la centralità di Reggio Calabria nella sfida che attende la Lega alle prossime elezioni regionali. Motivo per cui è già in calendario un altro importante appuntamento: venerdì 26 settembre alle 21:30, presso lo stabilimento Kalura, sarà presente Claudio Durigon sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali.